Минус нагрянет совсем скоро: специалисты рассказали, как спасти урожай на даче от весенних заморозков
arriah.ru
Ближайшие выходные принесут резкое похолодание и дожди, что может стать настоящим испытанием для садоводов. Особенно уязвимыми в такие дни остаются плодовые деревья и рассада, которым внезапные заморозки грозят повреждениями или полной гибелью. Интернет-издание REGIONS собрало рекомендации экспертов о том, как спасти посадки от весеннего холода.
Как уберечь рассаду и саженцы
Первым от заморозков страдает молодняк, даже если он находится в теплице. Специалисты советуют не спешить с высадкой рассады в открытый грунт и дождаться более стабильной погоды. При угрозе похолодания спасёт укрытие:
Используйте агроволокно, спанбонд или мешковину;
Сделайте мини-теплицы из плёнки, стеклянных банок или пластиковых бутылок;
Перед укрытием обязательно хорошо полейте растения.
Важно следить, чтобы листья не касались внутренней стороны укрывного материала.
Защита прикорневой зоны
Окучивание помогает сохранить тепло у корней. Для этого растения присыпают торфом, землёй или измельчённой скорлупой. Если заморозки всё-таки повредили растения:
Накройте пострадавшие участки соломой или тканью;
Опрыскайте тёплой водой;
Используйте стимуляторы роста;
Через два дня внесите азотные удобрения.
Какие культуры наиболее чувствительны?
Вишня теряет цветки уже при −2 °C.
Чёрная смородина выдерживает до −4 °C, красная — более чувствительна.
Жимолость переносит морозы до −8 °C.
Яблони и груши в период цветения страдают при температуре от −1,7 до −2,2 °C.
Поздноцветущие сорта, такие как "Заря Поволжья", "Плодородная Мичурина" и "Ашинская", переносят заморозки лучше.
Как дополнительно защитить растения
Укрывайте молодые деревья агроволокном или тканью;
Клубнику можно спрятать под слоем соломы или газет;
Расставьте по участку ёмкости с тёплой водой — ночью они будут отдавать тепло.
Дополнительные методы защиты
Дождевание
За несколько часов до заморозков обрызгайте растения водой через шланг с мелким распылением. Это создаст паровую защиту. Метод подходит только при безветренной погоде и температуре не ниже −5 °C.
Дымление
Разложите тлеющие кучи из влажных веток, листьев и ботвы на участке. Дым создаст защитный слой, который удержит тепло. На участок в шесть соток понадобится около шести куч, расположенных на расстоянии 5–10 метров друг от друга.
Как понять, пострадали ли цветки
Срежьте ветки с бутонами и поставьте их в воду. Если через 1–2 дня пестики останутся зелёными, значит, цветки не пострадали. Потемнение укажет на повреждение.
Как подготовиться к будущим холодам
Эксперты советуют:
Выбирать поздноцветущие сорта растений;
Высаживать посадки на приподнятых местах участка, где температура воздуха обычно выше.
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