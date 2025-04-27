Минус нагрянет совсем скоро: специалисты рассказали, как спасти урожай на даче от весенних заморозков

Ближайшие выходные принесут резкое похолодание и дожди, что может стать настоящим испытанием для садоводов. Особенно уязвимыми в такие дни остаются плодовые деревья и рассада, которым внезапные заморозки грозят повреждениями или полной гибелью. Интернет-издание REGIONS собрало рекомендации экспертов о том, как спасти посадки от весеннего холода.

Как уберечь рассаду и саженцы

Первым от заморозков страдает молодняк, даже если он находится в теплице. Специалисты советуют не спешить с высадкой рассады в открытый грунт и дождаться более стабильной погоды. При угрозе похолодания спасёт укрытие:

Используйте агроволокно, спанбонд или мешковину;

Сделайте мини-теплицы из плёнки, стеклянных банок или пластиковых бутылок;

Перед укрытием обязательно хорошо полейте растения.

Важно следить, чтобы листья не касались внутренней стороны укрывного материала.

Защита прикорневой зоны

Окучивание помогает сохранить тепло у корней. Для этого растения присыпают торфом, землёй или измельчённой скорлупой. Если заморозки всё-таки повредили растения:

Накройте пострадавшие участки соломой или тканью;

Опрыскайте тёплой водой;

Используйте стимуляторы роста;

Через два дня внесите азотные удобрения.

Какие культуры наиболее чувствительны?

Вишня теряет цветки уже при −2 °C.

Чёрная смородина выдерживает до −4 °C, красная — более чувствительна.

Жимолость переносит морозы до −8 °C.

Яблони и груши в период цветения страдают при температуре от −1,7 до −2,2 °C.

Поздноцветущие сорта, такие как "Заря Поволжья", "Плодородная Мичурина" и "Ашинская", переносят заморозки лучше.

Как дополнительно защитить растения

Укрывайте молодые деревья агроволокном или тканью;

Клубнику можно спрятать под слоем соломы или газет;

Расставьте по участку ёмкости с тёплой водой — ночью они будут отдавать тепло.

Дополнительные методы защиты

Дождевание

За несколько часов до заморозков обрызгайте растения водой через шланг с мелким распылением. Это создаст паровую защиту. Метод подходит только при безветренной погоде и температуре не ниже −5 °C.

Дымление

Разложите тлеющие кучи из влажных веток, листьев и ботвы на участке. Дым создаст защитный слой, который удержит тепло. На участок в шесть соток понадобится около шести куч, расположенных на расстоянии 5–10 метров друг от друга.

Как понять, пострадали ли цветки

Срежьте ветки с бутонами и поставьте их в воду. Если через 1–2 дня пестики останутся зелёными, значит, цветки не пострадали. Потемнение укажет на повреждение.

Как подготовиться к будущим холодам

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