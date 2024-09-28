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Коридор затмений: астролог Александр Зараев объяснил, что можно и чего не стоит делать до 2 октября

С началом осени нас ожидает уникальное астролог...

playbuzz.com

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С началом осени нас ожидает уникальное астрологическое явление — коридор затмений, который, по словам известного астролога Александра Зараева, будет действовать до 2 октября. Этот период считается особенным временем, когда влияние космических сил на нашу жизнь усиливается. Зараев поделился рекомендациями, что следует делать и чего избегать, чтобы гармонично пройти через этот нестабильный период.

Что можно делать:

  1. Планирование и анализ — Зараев советует использовать этот период для переосмысления своих целей и планов на будущее. Это идеальное время для аналитической работы над своими проектами и жизненными стратегиями.
  2. Укрепление связей — Коридор затмений — хорошее время для укрепления личных и профессиональных отношений. Важно проводить время с теми, кто вам дорог, и работать над улучшением взаимопонимания.
  3. Медитация и саморефлексия — Посвятите время самоанализу и духовному росту. Медитация может помочь достичь внутренней гармонии и спокойствия.

Чего следует избегать:

  1. Начало новых проектов — Зараев предостерегает от запуска новых инициатив в период затмений, так как это время считается неблагоприятным для начинаний.
  2. Важные решения — Избегайте принятия судьбоносных решений или заключения значимых договоров, так как в этот период легко допустить ошибку из-за искаженного восприятия ситуации.
  3. Конфликты и споры — Старайтесь избегать конфликтов и споров, так как эмоциональная нестабильность в этот период может привести к нежелательным последствиям.

Александр Зараев также напоминает, что коридор затмений — это время, когда можно глубже понять свои внутренние процессы и мотивации. Он советует обратить внимание на свои сны и интуицию, так как они могут дать ценные подсказки и предсказания.

Подготовка к этому периоду и соблюдение данных рекомендаций могут помочь минимизировать возможные риски и максимально использовать потенциал, который предоставляет коридор затмений. Это время может стать периодом значительных внутренних преобразований и открытий, что позволит вам выйти на новый уровень личного развития.

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