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Изменения в требованиях к дачным заборам с апреля 2025 года: что нужно знать?

Новые правила для дачных заборов в 2025 году: ч...

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Новые правила для дачных заборов в 2025 году: что нужно знать, чтобы избежать штрафа

С апреля 2025 года начали действовать обновлённые нормы по установке заборов на дачных участках. Цель изменений — снизить количество споров между соседями и сохранить комфортную среду. Нарушение правил теперь может обойтись в штраф до 30 000 рублей.

Что изменилось?

1. Высота забора
Максимально допустимая — 1,8 метра. Превышение запрещено.

2. Прозрачность конструкции
Теперь заборы должны быть прозрачными или частично прозрачными — например, из сетки или решётки, чтобы не мешать проникновению света и воздуха на соседние участки.

3. Расположение по границе
Забор обязан строго совпадать с границами участка. Даже выступ в 10 см может вызвать претензии. Самовольный перенос или установка на чужой земле — повод для сноса забора за ваш счёт.

Как проверить, что всё в порядке?

  • Откройте публичную кадастровую карту и проверьте границы участка.

  • Убедитесь, что забор не выходит за них.

  • Проверьте, не создаёт ли он тень на соседний участок — это может быть поводом для жалобы.

Дополнительные нюансы

  • В отдельных регионах, например в Подмосковье, действуют жёсткие штрафы не только за сплошные заборы, но и за парковку на газонах.

  • Помните про пожарные нормы: если забор деревянный, соблюдайте расстояния до построек.

Как не попасть под санкции?

  • Перед установкой сделайте точную разметку участка.

  • Изучите местные правила и СНиПы.

  • Выбирайте соответствующие материалы и не экспериментируйте с расположением, пишет samaraonline24.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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