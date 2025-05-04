Изменения в требованиях к дачным заборам с апреля 2025 года: что нужно знать?
Новые правила для дачных заборов в 2025 году: что нужно знать, чтобы избежать штрафа
С апреля 2025 года начали действовать обновлённые нормы по установке заборов на дачных участках. Цель изменений — снизить количество споров между соседями и сохранить комфортную среду. Нарушение правил теперь может обойтись в штраф до 30 000 рублей.
Что изменилось?
1. Высота забора
Максимально допустимая — 1,8 метра. Превышение запрещено.
2. Прозрачность конструкции
Теперь заборы должны быть прозрачными или частично прозрачными — например, из сетки или решётки, чтобы не мешать проникновению света и воздуха на соседние участки.
3. Расположение по границе
Забор обязан строго совпадать с границами участка. Даже выступ в 10 см может вызвать претензии. Самовольный перенос или установка на чужой земле — повод для сноса забора за ваш счёт.
Как проверить, что всё в порядке?
Откройте публичную кадастровую карту и проверьте границы участка.
Убедитесь, что забор не выходит за них.
Проверьте, не создаёт ли он тень на соседний участок — это может быть поводом для жалобы.
Дополнительные нюансы
В отдельных регионах, например в Подмосковье, действуют жёсткие штрафы не только за сплошные заборы, но и за парковку на газонах.
Помните про пожарные нормы: если забор деревянный, соблюдайте расстояния до построек.
Как не попасть под санкции?
Перед установкой сделайте точную разметку участка.
Изучите местные правила и СНиПы.
Выбирайте соответствующие материалы и не экспериментируйте с расположением, пишет samaraonline24.ru.
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