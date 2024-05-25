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Именно эта фраза Пушкина сделала его знаменитым: весьма неожиданно

Знаменитый русский писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин прославился несколькими важными высказываниями из своих трудов.

Илона Боянова

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Знаменитый русский писатель и поэт Александр Сергеевич Пушкин прославился несколькими важными высказываниями из своих трудов.

Среди бесчисленных цитат Пушкина одно из самых популярных является началом стихотворения: Я вас любил", полностью звучит следующим образом: "любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем". Начало данного стиха запомнилась будущим поколениям как одно из величайших, простых и элегантных способов выразить словесно сожаление об утраченной любви.

Еще одно известное высказывание Пушкина можно найти в его произведении "Евгений Онегин" (12+):" Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей". Продолжение этой знаменитой цитаты тоже следует привести: "И тем её вернее губим средь обольстительных сетей."

Всемирно известный поэт Пушкин вошел в века как великий автор этих и многих других высказываний, которые стали символом романтической страсти и сильных чувств. Его слова до сих пор живут и воздействуют на наши души, вдохновляя нас переживать вновь и вновь необъятные чувства.
Цитаты, придавшие Пушкину всемирную славу, ярко демонстрируют его исключительный дар передачи чувств и эмоций. Они напоминают нам о важности темы любви, которая остается актуальной и захватывающей для всех нас, сообщает SevastopolMedia.

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