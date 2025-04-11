Холода обрушатся в майские праздники, а в середине лета ждем невыносимую жару: синоптики озвучили новый прогноз

Этой весной природа готовит россиянам немало сюрпризов — от ливней до заморозков. Однако за погодными капризами скрываются и поводы для оптимизма: специалисты обещают долгожданное потепление уже к середине мая.

Подробности — в региональном обзоре.

Европейская часть России — заливает дождями

Метеорологи предупреждают: весна в европейской части страны будет мокрой и грозовой. Ожидаются частые осадки, местами с молниями и шквалистым ветром. Фермерам придётся быть начеку — переувлажнение почвы может повредить посевы, а сильные порывы ветра угрожают молодым растениям. Эти погодные явления требуют оперативной адаптации агротехнологий.

Сибирь — сухо и прохладно

В то время как на западе заливает, Сибирь страдает от нехватки влаги. Прогнозы обещают прохладную и сухую погоду, что создаёт риски для сельского хозяйства. Особенно пострадают культуры, нуждающиеся в частом поливе. Недостаток влаги и холодные ночи могут затормозить рост овощей и ягод.

Апрель-май: угрозы заморозков

Главная тревога для фермеров — вероятные заморозки в конце апреля и начале мая. Температура может упасть на 5 градусов ниже среднестатистических значений. Это опасно для цветущих деревьев и других чувствительных растений. Производителям фруктов и ягод стоит заблаговременно подготовить укрывные материалы и продумать меры защиты.

Надежда на тепло к маю

Хорошие новости появятся ближе к 9–10 мая: температура начнёт уверенно расти, и в столице ожидается до +20°C. Это даст новый импульс вегетации, порадует дачников и станет стартом активного сезона на приусадебных участках.

Конец весны — возможная жара

По данным синоптиков, май может завершиться жаркой волной. Местами температура поднимется до рекордных значений. Это не только идеальное время для отдыха на природе, но и сигнал для ускоренного сбора ранних урожаев.

Будьте готовы к переменам

Весна 2025 года требует от всех — от фермеров до городских садоводов — гибкости и внимательности. Погода будет меняться стремительно, и важно уметь подстраиваться под её капризы. Но вместе с тем это шанс пересмотреть подходы к земледелию и лучше понять, как реагировать на вызовы климата, сообщает ngzt.