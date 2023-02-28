"Hello! My name is Mark Wahlberg. Я приехал сюда воевать за Россию": на СВО нашелся полный двойник голливудского актера Марка Уолберга

В зоне СВО нашли россиянина, как две капли воды похожего на голливудского актера Марка Уолберга

Доброволец из российского батальона "Енисей" Александр Пылков отправил фотографию, на которой курганец стоит рядом с двойником голливудского актера Марка Уолберга. Известно, что военный отстаивает честь своей родины и борется с ВСУ вместе с казаками, об этом пишет URA.RU.

"Hello! My name is Mark Wahlberg. Я приехал сюда воевать за Россию. Победа будет за нами", — сказал двойник голливудской звезды на видео.

Сослуживцы двойника голливудского красавчика отметили, что скоро к ним "подтянутся и другие".

"Киану Ривз, ждем тебя тут. Нам нужен Джон Уик (киногерой, которого играл актер Киану Ривз - прим. ред) на передовой. Ждем тебя, брат. Я знаю, что ты за правду. Приезжай, будем вместе бить врагов, бить зло", — добавили бойцы.

Многие пользователи сети не поняли, что на видеоролике двойник и правда подумали, что актер прилетел из Голливуда, чтобы сражаться на стороне РФ.