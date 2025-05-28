Грязнее только в канализации: 3 пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр
igrosam.ru
Топ-3 пляжа Черного моря, куда точно не стоит ехать этим летом — мнение опытной путешественницы
Лето уже близко, а планы на отдых у многих связаны с Черным морем. Но опытная туристка Людмила Петрова предупреждает — некоторые пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить отпуск.
1. Центральный пляж Анапы: водоросли, медузы и грязь
- Море «цветёт» зелёной тиной, вода мутная и с неприятным запахом.
- Медузы заполоняют пляж в июле-августе, купаться неприятно.
- Переполненный пляж без достаточных удобств: мало туалетов и тенистых зон.
- Риск нефтяных загрязнений после зимнего разлива мазута сохраняется.
2. Адлер: галечный пляж, ротавирус и навязчивый сервис
- Галечный берег неудобен без специальной обуви.
- Толпы и очереди, особенно в сезон.
- Высокий риск заразиться ротавирусом из-за плохой экологии и стоков в море.
- Навязчивые продавцы и устаревший пляжный инвентарь.
3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске: ливнёвка и канализация в море
- Вода грязная, с резким запахом из-за стоков ливнёвок и канализации.
- Опасность инфекций.
- Мусор и отсутствие комфорта.
Что выбрать вместо них?
- Джемете (Анапа) — более чистый, но галечный пляж.
- Имеретинка (Сочи) — хорошо оборудованные пляжи.
- Лазаревское — меньше людей и спокойная атмосфера.
Итог от Людмилы
«Пляж «Кристалл» — худший вариант на всем побережье. Лучше выбрать другие места для отдыха, чтобы отпуск не испортился», сообщает ngnovoros.
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