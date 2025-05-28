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Грязнее только в канализации: 3 пляжа Краснодарского края, которые стоит обходить за километр

Опытная путешественница рассказала, какие пляжи...

igrosam.ru

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Топ-3 пляжа Черного моря, куда точно не стоит ехать этим летом — мнение опытной путешественницы

Лето уже близко, а планы на отдых у многих связаны с Черным морем. Но опытная туристка Людмила Петрова предупреждает — некоторые пляжи лучше обходить стороной, чтобы не испортить отпуск.

1. Центральный пляж Анапы: водоросли, медузы и грязь

  • Море «цветёт» зелёной тиной, вода мутная и с неприятным запахом.
  • Медузы заполоняют пляж в июле-августе, купаться неприятно.
  • Переполненный пляж без достаточных удобств: мало туалетов и тенистых зон.
  • Риск нефтяных загрязнений после зимнего разлива мазута сохраняется.

2. Адлер: галечный пляж, ротавирус и навязчивый сервис

  • Галечный берег неудобен без специальной обуви.
  • Толпы и очереди, особенно в сезон.
  • Высокий риск заразиться ротавирусом из-за плохой экологии и стоков в море.
  • Навязчивые продавцы и устаревший пляжный инвентарь.

3. Пляж «Кристалл» в Новороссийске: ливнёвка и канализация в море

  • Вода грязная, с резким запахом из-за стоков ливнёвок и канализации.
  • Опасность инфекций.
  • Мусор и отсутствие комфорта.

Что выбрать вместо них?

  • Джемете (Анапа) — более чистый, но галечный пляж.
  • Имеретинка (Сочи) — хорошо оборудованные пляжи.
  • Лазаревское — меньше людей и спокойная атмосфера.

Итог от Людмилы

«Пляж «Кристалл» — худший вариант на всем побережье. Лучше выбрать другие места для отдыха, чтобы отпуск не испортился», сообщает ngnovoros.

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