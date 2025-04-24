Фейковые соцвыплаты: мошенники придумали новый способ обмана россиян

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой волне мошенничества, связанной с поддельными сайтами, которые предлагают социальные выплаты и другие виды государственной помощи.

Злоумышленники используют искусно созданные фальшивые сайты, копируя дизайн и содержание официальных государственных ресурсов, чтобы ввести пользователей в заблуждение и вызвать доверие.

Схема мошенничества

Мошенники используют различные каналы для связи с потенциальными жертвами, такие как мессенджеры, социальные сети и электронную почту. Они предлагают людям «получить» социальные выплаты или другие формы государственной помощи, а затем предоставляют ссылку на фальшивый сайт, якобы для оформления заявки.

На этих поддельных ресурсах пользователей просят заполнить анкету, в которой нужно указать личные данные, включая паспортные данные, номер телефона, а иногда и код из SMS-сообщения для подтверждения личности. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги» и даже к банковским счетам. В результате жертвы теряют свои деньги и личную информацию.

Угрозы и последствия

Как отмечает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, такие схемы становятся всё более распространёнными.

Жертвы не только теряют деньги, но и становятся уязвимыми для новых атак с использованием социальной инженерии. Мошенники могут манипулировать полученными данными для вымогательства и других противоправных действий.

Как защититься

МВД России напоминает о важности проверок информации и призывает граждан быть бдительными.

Вот несколько советов, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников:

Не доверяйте сайтам, предлагающим финансовую помощь из неофициальных источников.

Проверяйте адрес сайта, убедитесь, что он принадлежит официальной государственной организации. Официальную информацию о социальных выплатах и пособиях можно найти на портале «Госуслуги».

Используйте антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Будьте осторожны с неожиданными звонками и сообщениями. Не переходите по ссылкам из непроверенных источников и не сообщайте свои личные данные незнакомым людям.

Кроме того, мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана. Помимо фальшивых сайтов с соцвыплатами, они также создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на «Госуслугах» и могут звонить, представляясь сотрудниками полиции или налоговых органов, пытаясь выманить личную информацию под различными предлогами.

Мошенники продолжают совершенствовать свои методы обмана, и важно быть крайне осторожными при работе с интернет-ресурсами и при получении информации о государственных выплатах. Своевременная проверка информации и внимание к безопасности своих данных помогут избежать неприятных последствий, сообщает dzen.