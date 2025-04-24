Фейковые соцвыплаты: мошенники придумали новый способ обмана россиян
hi-tech.mail.ru
Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой волне мошенничества, связанной с поддельными сайтами, которые предлагают социальные выплаты и другие виды государственной помощи.
Злоумышленники используют искусно созданные фальшивые сайты, копируя дизайн и содержание официальных государственных ресурсов, чтобы ввести пользователей в заблуждение и вызвать доверие.
Схема мошенничества
Мошенники используют различные каналы для связи с потенциальными жертвами, такие как мессенджеры, социальные сети и электронную почту. Они предлагают людям «получить» социальные выплаты или другие формы государственной помощи, а затем предоставляют ссылку на фальшивый сайт, якобы для оформления заявки.
На этих поддельных ресурсах пользователей просят заполнить анкету, в которой нужно указать личные данные, включая паспортные данные, номер телефона, а иногда и код из SMS-сообщения для подтверждения личности. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги» и даже к банковским счетам. В результате жертвы теряют свои деньги и личную информацию.
Угрозы и последствия
Как отмечает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, такие схемы становятся всё более распространёнными.
Жертвы не только теряют деньги, но и становятся уязвимыми для новых атак с использованием социальной инженерии. Мошенники могут манипулировать полученными данными для вымогательства и других противоправных действий.
Как защититься
МВД России напоминает о важности проверок информации и призывает граждан быть бдительными.
Вот несколько советов, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников:
- Не доверяйте сайтам, предлагающим финансовую помощь из неофициальных источников.
- Проверяйте адрес сайта, убедитесь, что он принадлежит официальной государственной организации. Официальную информацию о социальных выплатах и пособиях можно найти на портале «Госуслуги».
- Используйте антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.
- Будьте осторожны с неожиданными звонками и сообщениями. Не переходите по ссылкам из непроверенных источников и не сообщайте свои личные данные незнакомым людям.
Кроме того, мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана. Помимо фальшивых сайтов с соцвыплатами, они также создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на «Госуслугах» и могут звонить, представляясь сотрудниками полиции или налоговых органов, пытаясь выманить личную информацию под различными предлогами.
Мошенники продолжают совершенствовать свои методы обмана, и важно быть крайне осторожными при работе с интернет-ресурсами и при получении информации о государственных выплатах. Своевременная проверка информации и внимание к безопасности своих данных помогут избежать неприятных последствий, сообщает dzen.
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