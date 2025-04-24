Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Фейковые соцвыплаты: мошенники придумали новый способ обмана россиян

МВД России предупредило граждан о новой волне м...

hi-tech.mail.ru

Подписаться на Дзен.канал

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой волне мошенничества, связанной с поддельными сайтами, которые предлагают социальные выплаты и другие виды государственной помощи.

Злоумышленники используют искусно созданные фальшивые сайты, копируя дизайн и содержание официальных государственных ресурсов, чтобы ввести пользователей в заблуждение и вызвать доверие.

Схема мошенничества

Мошенники используют различные каналы для связи с потенциальными жертвами, такие как мессенджеры, социальные сети и электронную почту. Они предлагают людям «получить» социальные выплаты или другие формы государственной помощи, а затем предоставляют ссылку на фальшивый сайт, якобы для оформления заявки.

На этих поддельных ресурсах пользователей просят заполнить анкету, в которой нужно указать личные данные, включая паспортные данные, номер телефона, а иногда и код из SMS-сообщения для подтверждения личности. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги» и даже к банковским счетам. В результате жертвы теряют свои деньги и личную информацию.

Угрозы и последствия

Как отмечает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, такие схемы становятся всё более распространёнными.

Жертвы не только теряют деньги, но и становятся уязвимыми для новых атак с использованием социальной инженерии. Мошенники могут манипулировать полученными данными для вымогательства и других противоправных действий.

Как защититься

МВД России напоминает о важности проверок информации и призывает граждан быть бдительными.

Вот несколько советов, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников:

  • Не доверяйте сайтам, предлагающим финансовую помощь из неофициальных источников.
  • Проверяйте адрес сайта, убедитесь, что он принадлежит официальной государственной организации. Официальную информацию о социальных выплатах и пособиях можно найти на портале «Госуслуги».
  • Используйте антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.
  • Будьте осторожны с неожиданными звонками и сообщениями. Не переходите по ссылкам из непроверенных источников и не сообщайте свои личные данные незнакомым людям.

Кроме того, мошенники постоянно совершенствуют свои методы обмана. Помимо фальшивых сайтов с соцвыплатами, они также создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, используют демонстрацию экрана для взлома аккаунтов на «Госуслугах» и могут звонить, представляясь сотрудниками полиции или налоговых органов, пытаясь выманить личную информацию под различными предлогами.

Мошенники продолжают совершенствовать свои методы обмана, и важно быть крайне осторожными при работе с интернет-ресурсами и при получении информации о государственных выплатах. Своевременная проверка информации и внимание к безопасности своих данных помогут избежать неприятных последствий, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

средство от тараканов безопасное для домашних животных и людей

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру

пиар менеджер в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

2 часа назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
час назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Не у нас

час назад

WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

Не у нас

час назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Не у нас

час назад

Эксперт Добровольская поведала об обычаях на «Пасху мертвых»

Не у нас

час назад

Под Новой Зеландией нашли затопленный материк: новая гипотеза прошла проверку
В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил вел...
Новости Татарстана
13 минут назад

В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку

Не у нас

час назад

Ученые из Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Не у нас

час назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Не у нас

3 часа назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани