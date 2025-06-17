Добавляю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой

Чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались при переворачивании, существует один проверенный кулинарный трюк — добавлять кипяток в тесто перед мукой. Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым.

Почему работает «заварное» тесто

Добавление кипятка активирует клейковину, улучшает работу разрыхлителя и делает тесто более воздушным. В результате такие блины при жарке образуют красивый кружевной рисунок. Если нет кипятка, можно использовать кефир или газированную воду — они тоже обеспечат пышность и нежность теста.

Идеальный рецепт блинов:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Затем частями всыпьте муку, хорошо перемешивая. Жарьте на раскалённой сковороде с каплей масла.

Результат — тонкие, гибкие блины без разрывов, которые идеально подходят для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.