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Добавляю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные

Чтобы блины получались идеальными, добавьте кип...

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Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой

Чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались при переворачивании, существует один проверенный кулинарный трюк — добавлять кипяток в тесто перед мукой. Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым.

Почему работает «заварное» тесто

Добавление кипятка активирует клейковину, улучшает работу разрыхлителя и делает тесто более воздушным. В результате такие блины при жарке образуют красивый кружевной рисунок. Если нет кипятка, можно использовать кефир или газированную воду — они тоже обеспечат пышность и нежность теста.

Идеальный рецепт блинов:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
  3. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая.
  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
  5. Затем частями всыпьте муку, хорошо перемешивая.
  6. Жарьте на раскалённой сковороде с каплей масла.

Результат — тонкие, гибкие блины без разрывов, которые идеально подходят для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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