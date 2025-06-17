Добавляю это в тесто перед мукой: блины выходят кружевные, нежные и вкусные
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Секрет идеальных блинов: что добавить в тесто перед мукой
Чтобы блины получались тонкими, кружевными и не рвались при переворачивании, существует один проверенный кулинарный трюк — добавлять кипяток в тесто перед мукой. Этот приём позволяет добиться идеальной текстуры: тесто становится гладким, эластичным и пористым.
Почему работает «заварное» тесто
Добавление кипятка активирует клейковину, улучшает работу разрыхлителя и делает тесто более воздушным. В результате такие блины при жарке образуют красивый кружевной рисунок. Если нет кипятка, можно использовать кефир или газированную воду — они тоже обеспечат пышность и нежность теста.
Идеальный рецепт блинов:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, добавьте разрыхлитель.
- Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Затем частями всыпьте муку, хорошо перемешивая.
- Жарьте на раскалённой сковороде с каплей масла.
Результат — тонкие, гибкие блины без разрывов, которые идеально подходят для начинки или подачи с вареньем, сметаной и мёдом.
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