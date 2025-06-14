Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные - тоньше листа бумаги

Хотите, чтобы ваши блины были тонкими, кружевны...

gravitsky.ru

Подписаться на Дзен.канал

Хотите, чтобы ваши блины были тонкими, кружевными и не рвались? Опытные кулинары знают, что секрет заключается в простом трюке: перед тем как добавить муку, в тесто нужно влить кипяток. Этот приём делает текстуру блинов нежной, эластичной и воздушной.

Почему метод «заварного» теста работает?

Добавление кипятка перед мукой:

  • Активирует клейковину, делая тесто гладким.
  • Создаёт пористую и эластичную структуру.
  • Помогает разрыхлителю работать более эффективно.
  • Формирует красивый кружевной рисунок при жарке.

Вместо кипятка можно использовать кефир или газированную воду. Эти ингредиенты тоже придают тесту лёгкость и делают блины более аппетитными.

Идеальный рецепт заварного теста для блинов

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Влейте половину молока и добавьте разрыхлитель.
  3. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая.
  4. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
  5. Только после этого постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде с каплей масла — наслаждайтесь нежными блинчиками, которые не рвутся и легко сворачиваются.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

день назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

профессиональная отрава для тараканов

Не у нас

день назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

ремонт кондиционеров в Красноярске

Не у нас

день назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

16 часов назад

Google прекращает поддержку важной технологии

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Не у нас

16 часов назад

В Красной Поляне туристы встретили горную козу

Не у нас

5 часов назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы
Новости Казани
день назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

5 часов назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Интересное в Казани

день назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

Не у нас

5 часов назад

Отец Николай объяснил знамения конца света по Библии

Новости Татарстана

5 часов назад

Рустам Минниханов посетил XXV Федеральный сабантуй в Якутске
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
2 дня назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета

Не у нас

5 часов назад

Теологи назвали возможную дату конца света и второго пришествия Христа

Не у нас

6 часов назад

Стивен Станко будет казнен в Южной Каролине
Интересное в Казани
4 дня назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории