Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные - тоньше листа бумаги

Хотите, чтобы ваши блины были тонкими, кружевными и не рвались? Опытные кулинары знают, что секрет заключается в простом трюке: перед тем как добавить муку, в тесто нужно влить кипяток. Этот приём делает текстуру блинов нежной, эластичной и воздушной.

Почему метод «заварного» теста работает?

Добавление кипятка перед мукой:

Активирует клейковину, делая тесто гладким.

Создаёт пористую и эластичную структуру.

Помогает разрыхлителю работать более эффективно.

Формирует красивый кружевной рисунок при жарке.

Вместо кипятка можно использовать кефир или газированную воду. Эти ингредиенты тоже придают тесту лёгкость и делают блины более аппетитными.

Идеальный рецепт заварного теста для блинов

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговая инструкция:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока и добавьте разрыхлитель. Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Только после этого постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде с каплей масла — наслаждайтесь нежными блинчиками, которые не рвутся и легко сворачиваются.