Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, нежные и вкусные - тоньше листа бумаги
gravitsky.ru
Хотите, чтобы ваши блины были тонкими, кружевными и не рвались? Опытные кулинары знают, что секрет заключается в простом трюке: перед тем как добавить муку, в тесто нужно влить кипяток. Этот приём делает текстуру блинов нежной, эластичной и воздушной.
Почему метод «заварного» теста работает?
Добавление кипятка перед мукой:
- Активирует клейковину, делая тесто гладким.
- Создаёт пористую и эластичную структуру.
- Помогает разрыхлителю работать более эффективно.
- Формирует красивый кружевной рисунок при жарке.
Вместо кипятка можно использовать кефир или газированную воду. Эти ингредиенты тоже придают тесту лёгкость и делают блины более аппетитными.
Идеальный рецепт заварного теста для блинов
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговая инструкция:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока и добавьте разрыхлитель.
- Аккуратно влейте кипяток, постоянно помешивая.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Только после этого постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая.
Жарьте на хорошо разогретой сковороде с каплей масла — наслаждайтесь нежными блинчиками, которые не рвутся и легко сворачиваются.
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