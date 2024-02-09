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Чрезвычайно жестко бьет по психике: 5 строго запрещенных фраз для родителей

Чрезвычайно жестко бьет по психике: 5 строго запрещенных фраз для родителей

mykaleidoscope.ru

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Поскольку дети не всегда могут адекватно фильтровать информацию, которую получают от родителей, они часто принимают ее буквально и формируют свое представление о себе и своих способностях исходя из сказанного. Поэтому важно правильно подбирать слова и фразы при общении с детьми, так как это может сильно повлиять на их самооценку, отношения с окружающими и их будущее.

Вот несколько примеров фраз, которые стоит избегать при общении с детьми:

  • «Сравнение с другими детьми (например: 'Посмотри, какие у Тани хорошие оценки, а у тебя одни двойки/тройки!')» — Это может привести к чувству неуверенности и недостаточности у ребенка.
  • «Хватит ворчать» или «Не проявляй эмоции» — Запрещение выражать свои эмоции может привести к подавлению чувств и затруднениям в понимании их собственных эмоций в будущем.
  • «Ты всегда допускаешь глупые ошибки» или «Ты ничего не можешь» — Это может создать у ребенка чувство беспомощности и неуверенности в себе.
  • «Кого мы вырастили, вот неблагодарный ребенок» — Это может вызвать у ребенка чувство вины и подавленности.

Важно помнить, что слова родителей могут оказать глубокое влияние на развитие и самопонимание ребенка, поэтому важно выбирать их с особой осторожностью и вниманием.

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