Новости России
· 16+ · Служба новостей

АО «Транснефть – Прикамье» организовало семинар для молодых специалистов

АО «Транснефть – Прикамье» провело технический ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Подписаться на Дзен.канал

АО «Транснефть – Прикамье» провело технический семинар для молодых специалистов. Участниками мероприятия стали 36 сотрудников компании из Альметьевского, Казанского, Ромашкинского, Удмуртского, Пермского нефтепроводных районных управлений (РНУ) и аппарата управления предприятия.

Цель технического семинара - погружение в специфику работы трубопроводной отрасли: знакомство с производственными объектами, новыми технологическими решениями, особенностями производственных процессов, а также содействие скорейшей адаптации молодых работников в трудовом коллективе.

В рамках ежегодного мероприятия состоялась встреча с руководством предприятия. Неформальный диалог предоставил молодым специалистам возможность получить ответы на актуальные вопросы по различным направлениям деятельности АО «Транснефть – Прикамье» - кадровой политике, социальному развитию, управлению персоналом. Председатель Совета молодых специалистов Резеда Хисамова рассказала о деятельности Совета и мероприятиях, в которых участвуют молодые специалисты общества.

Производственная экскурсия на НПС «Тиньговатово» Казанского РНУ позволила делегации получить представление об особенностях технологических процессов и условиях труда на производственном объекте. Представители станции рассказали молодым специалистам о месте НПС в трубопроводной системе и значимости объекта в выполнении согласованных графиков транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, для участников семинара была организована экскурсия в музей-заповедник «Свияжск», где они ознакомились с историей острова-града и многогранным прошлым Поволжья.

Технические семинары являются одним из ключевых элементов внутрикорпоративной адаптации молодых специалистов. Встречи способствуют эффективному использованию теоретических знаний на практике, получению нового опыта взаимодействия, расширению профессионального кругозора и открытию перспектив для развития личностного потенциала в коллективе.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Новости России

28 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» организовало семинар для молодых специалистов

егорьевск работа для пенсионеров

Новости Казани

день назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Не у нас

15 часов назад

Священник из Сергиева Посада назвал 3 знамения: Конец света идет по Писанию

заказ мусорного контейнера москва в Москве

Лонгриды

18 часов назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Новости Казани

день назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Новости Казани

день назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Лонгриды
18 часов назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Раиля Каримова — режиссер родом из Лениногорска...

Не у нас

24 минуты назад

Ученые заявили, что конец света может угрожать Земле даже изнутри

Новости России

29 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» организовало семинар для молодых специалистов

Не у нас

29 минут назад

Ученые назвали продукты, которые повышают тестостерон

Не у нас

час назад

Названы 3 продукта, которые могут быть опасны для здоровья
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
16 часов назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом

Не у нас

час назад

В РПЦ рассказали, почему сожительство считается серьезным грехом

Новости Татарстана

2 часа назад

Тело пенсионера заметили у магазина в Набережных Челнах

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Британии начали лечить болезни таблетками из фекалий
Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рас...
Интересное в Казани
6 дней назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса