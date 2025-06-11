АО «Транснефть – Прикамье» организовало семинар для молодых специалистов

АО «Транснефть – Прикамье» провело технический семинар для молодых специалистов. Участниками мероприятия стали 36 сотрудников компании из Альметьевского, Казанского, Ромашкинского, Удмуртского, Пермского нефтепроводных районных управлений (РНУ) и аппарата управления предприятия.

Цель технического семинара - погружение в специфику работы трубопроводной отрасли: знакомство с производственными объектами, новыми технологическими решениями, особенностями производственных процессов, а также содействие скорейшей адаптации молодых работников в трудовом коллективе.

В рамках ежегодного мероприятия состоялась встреча с руководством предприятия. Неформальный диалог предоставил молодым специалистам возможность получить ответы на актуальные вопросы по различным направлениям деятельности АО «Транснефть – Прикамье» - кадровой политике, социальному развитию, управлению персоналом. Председатель Совета молодых специалистов Резеда Хисамова рассказала о деятельности Совета и мероприятиях, в которых участвуют молодые специалисты общества.

Производственная экскурсия на НПС «Тиньговатово» Казанского РНУ позволила делегации получить представление об особенностях технологических процессов и условиях труда на производственном объекте. Представители станции рассказали молодым специалистам о месте НПС в трубопроводной системе и значимости объекта в выполнении согласованных графиков транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, для участников семинара была организована экскурсия в музей-заповедник «Свияжск», где они ознакомились с историей острова-града и многогранным прошлым Поволжья.

Технические семинары являются одним из ключевых элементов внутрикорпоративной адаптации молодых специалистов. Встречи способствуют эффективному использованию теоретических знаний на практике, получению нового опыта взаимодействия, расширению профессионального кругозора и открытию перспектив для развития личностного потенциала в коллективе.