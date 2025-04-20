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3 ложки в воду — и духовка получилась чище новой: от липкого жира и нагара не осталось и следа — сияет как на праздник

Чтобы духовка снова блестела, как новая, не обя...

vevor.ca

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Чтобы духовка снова блестела, как новая, не обязательно использовать агрессивные чистящие средства. По совету автора канала "Советы для дома", справиться с жиром и копотью можно с помощью того, что уже есть на кухне.

Для приготовления очищающей пасты потребуется 4 столовые ложки пищевой соды, 1 ложка жидкости для мытья посуды и столько же воды. Всё перемешивают до густой массы и наносят на внутренние стенки духовки. Через полчаса можно приступать к чистке.

Пока смесь работает, решётки можно замочить в растворе: растворить одну таблетку для посудомойки в трёх литрах кипятка. Оставить решётки в этом составе на 10 минут, а потом почистить их щёткой. Остатки жира легко сойдут. После этого достаточно ополоснуть решётки тёплой водой.

Следующий шаг — обработка уксусом. 9% раствор нужно налить в пульверизатор и распылить на стенки. Затем пройтись щёткой, смыть остатки влажной салфеткой и вытереть всё насухо. Чистые решётки можно вернуть обратно.

Эксперт Марина Жукова также рекомендует способ для стекла духовки. В стакане кипятка разводят 3 ложки порошка или 2 таблетки для посудомойки и добавляют столовую ложку нашатырного спирта. Смесь выливают на стекло и оставляют на 20 минут, не давая ей засохнуть. Жир должен размягчиться, и его легко будет удалить.

Альтернатива — сода с перекисью водорода. Смешивают их до состояния густой кашицы и наносят на стекло на полчаса. Потом всё смывают губкой и вытирают поверхность, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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