Жителя Татарстана избили около ночного клуба в Таиланде

В Таиланде, в районе Патонг на острове Пхукет, произошло нападение на туриста из Нижнекамска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл возле ночного клуба «Иллюзия». Неизвестные люди поссорились с туристом и несколько раз ударили его по лицу. После драки нападавшие скрылись на мопеде.

Турист обратился за помощью в полицию. По информации, нападавших нашли, но задержать их не удалось.

Ранее стало известно о смерти женщины, на которую напала стая собак. Но хозяин животных отрицает их причастность и заявляет, что они спокойные и привитые. Следователи возбудили уголовное дело.