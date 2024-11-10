Жителя Татарстана избили около ночного клуба в Таиланде
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В Таиланде, в районе Патонг на острове Пхукет, произошло нападение на туриста из Нижнекамска. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл возле ночного клуба «Иллюзия». Неизвестные люди поссорились с туристом и несколько раз ударили его по лицу. После драки нападавшие скрылись на мопеде.
Турист обратился за помощью в полицию. По информации, нападавших нашли, но задержать их не удалось.
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