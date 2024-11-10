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Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

В Татарстане произошло ужасное событие: 48-летн...

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В Татарстане произошло ужасное событие: 48-летняя местная жительница погибла после нападения стаи собак. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан.

Утром в поселке Самосырово сотрудница магазина «Пятёрочка» направлялась на работу и решила сократить свой путь через производственную базу. С тех пор ее никто не видел — она не пришла ни домой, ни на работу. Родные женщины забили тревогу, и ее искали жители сразу двух соседних поселков.

Тело женщины было найдено на пустыре. К сожалению, спасти ее не удалось. На теле были обнаружены многочисленные следы укусов, одежда разорвана, а некоторые части тела обглоданы до костей. Следствие предполагает, что на женщину напали собаки, которые живут на территории базы.

По информации мэрии Казани, на базе обитает не менее 40 собак, но хозяин предприятия не пускает на объект специалистов службы отлова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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