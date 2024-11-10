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Хозяин собак, которые могли напасть на женщину в Казани, отрицает их вину

В Казани владелец собак, которые могли напасть ...

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В Казани владелец собак, которые могли напасть и до смерти загрызть женщину, отрицает их причастность.

По информации телеграм-канала «Казань на максималках», мужчина говорит, что его собаки привиты и стерилизованы. Они ведут себя хорошо и не сбегают. Он предполагает, что на погибшую могли напасть собаки с другой базы.

По словам подруг погибшей, у мыжчины 40-50 собак.

Напомним, что 48-летняя женщина решила сократить свой путь на работу. После этого ее никто не видел, а после ее тело нашли с многочисленными следами укусов, некоторые части тела были обглоданы до костей, а одежда разобрана. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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