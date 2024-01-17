Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастыркин поручил руководителю СУ по РТ Валерию Липскому провести проверку по факту массовой драки мигрантов в Казани.

Сообщается, что иностранцы из Средней Азии спровоцировали драку во время матча Открытой любительской лиги футбола в Казани. Одна из команд напала на другую из-за решения судьи.

Напомним, что Александр Бастыркин отреагировал на жалобы по поводу строительства хостела для иностранцев. Он поручил проверить сообщения о жалобах горожан на строительство хостела для мигрантов.