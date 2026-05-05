Верховный суд РТ отменил штраф бывшему замглаве Пестречинского района

Верховный суд Татарстана изменил приговор 30-летнему Дамиру Байгильдину, бывшему заместителю руководителя исполкома Пестречинского района. Штраф в размере 200 тысяч рублей отменён, условное наказание в виде четырёх лет лишения свободы с испытательным сроком оставлено без изменений.

Дело касается событий 2017 года. Байгильдин, возглавлявший крестьянско-фермерское хозяйство, получил грант от министерства сельского хозяйства РТ в размере 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, он предоставил фиктивные документы для получения финансирования. На выделенные средства планировалось закупить 131 голову элитных овец эдильбаевской и романовской пород.

Байгильдин был задержан экономической полицией республики в 2021 году. Он родился в Узбекистане в 1995 году и получил российское гражданство в 2014 году. По данным открытых источников, он имеет два высших образования — экономическое и юридическое.

Изменение приговора произошло в результате рассмотрения дела в апелляционном порядке Верховным судом республики.