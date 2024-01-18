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Вячеслав Володин вручил Айдару Метшину орден Дружбы РФ

Вячеслав Володин вручил Айдару Метшину орден Дружбы РФ

Госдума РФ

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18 января председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин наградил депутата Думы Айдара Метшина орденом Дружбы России за вклад в развитие парламентаризма в стране, активную законотворческую деятельность и за много лет добросовестной работы.

Сообщается, что чиновник занял 122 место в общем рейтинге активно коэффициента полезной деятельности среди 450 депутатов Госдумы. Также он занял 24 место по итогам народного голосования.

Напомним, что Айдар Метшин 15 лет занимал должность мэра Нижнекамска.

Кроме того, с начала СВО бывший глава Нижнекамска оказывает активную помощь бойцам и их семьям. По итогам оказания поддержки близким военных, депутату удалось решить порядка 200 личных вопросов семей.

Напомним, как депутат Горсовета из Челнов исполнила мечту ветерана войны.

Ранее, Рустам Минниханов вручил награду специалисту по связям со СМИ Казгордумы.

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