Депутат Горсовета из Челнов исполнила мечту ветерана войны

В Набережных Челнах издали сборник стихов ветерана Великой Отечественной войны Валентины Ивановны Сухаревой.

Женщина говорит, что стихи отражают личные испытания судьбы, ее мечты и воспитание детей.

Сборники стихов увидели свет благодаря поддержке депутата горсовета и ректора НГПУ Альфинуры Галиакберовой. Она сама познакомилась с поэзией Валентины, а потом привлёка студентов университета, которые помогли отредактировать и подготовить стихотворения к публикации.