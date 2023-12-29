Минниханов вручил награду специалисту по связям со СМИ Казгордумы

Раис РТ, Рустам Минниханов вручил медаль главному специалисту отдела по связям с общественностью и СМИ информационно-аналитического управления Казанской городской Думы, Лилии Исламовой. Награда была вручена за добросовестный труд и вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Татарстане.

Это еще одно знаковое событие после того, как глава региона Минниханов отметил 14 победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана», подчеркнув важность подобных мероприятий для выявления талантливой молодежи и перспективных кадров в регионе.