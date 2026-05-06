В Татарстане запретили запуск беспилотников гражданами

Антитеррористическая комиссия Татарстана напомнила жителям республики о запрете на использование беспилотных воздушных судов. Указ основан на решении президента РФ от октября 2022 года о введении базового уровня готовности на территории региона.

По словам руководителя аппарата комиссии Ильдуса Гараева, запрет распространяется на всех граждан. Частные лица не могут запускать коптеры без согласования с органами власти и спецслужбами. Исключение сделано только для государственных структур.

Нарушение запрета влечет административную ответственность и штрафные санкции. Кроме самого использования беспилотников, запрещено размещение в интернете фотографий и видео о применении дронов и их последствиях на территории Татарстана.

Официальные лица отметили, что многие граждане игнорируют установленные ограничения и публикуют материалы о беспилотниках в социальных сетях. Это также является нарушением действующих норм.