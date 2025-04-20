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В Татарстане рассказали о правах доноров и правилах сдачи крови

В Национальный день донора врач центра крови Ек...

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20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови и её компонентов. Праздник учреждён в память о первом успешном переливании крови в России — в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф спас жизнь роженице, перелив ей кровь, пишет 116.ru.

В преддверии этой даты врач-трансфузиолог Екатерина Хафизова из Республиканского центра крови Министерства здравоохранения РТ рассказала, как часто можно сдавать кровь и какие льготы положены донорам:

  • Мужчины могут сдавать цельную кровь до 5 раз в год,

  • Женщины — до 4 раз,

  • Между донациями необходимы определённые интервалы.

В день сдачи крови:

  • Донор освобождается от работы с сохранением зарплаты,

  • Получает дополнительный выходной в течение года,

  • И денежную компенсацию на питание.

После 40 донаций крови или 60 плазмодач, а также при смешанном донорстве донору присваивается звание «Почётный донор России». Оно даёт право на:

  • Ежегодная выплата — 18 207,64 рубля,

  • Внеочередную медицинскую помощь по ОМС,

  • Льготные путёвки в санатории,

  • Отпуск в удобное время года,

  • А в Татарстане — льготную транспортную карту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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