В Татарстане рассказали о правах доноров и правилах сдачи крови
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20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови и её компонентов. Праздник учреждён в память о первом успешном переливании крови в России — в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф спас жизнь роженице, перелив ей кровь, пишет 116.ru.
В преддверии этой даты врач-трансфузиолог Екатерина Хафизова из Республиканского центра крови Министерства здравоохранения РТ рассказала, как часто можно сдавать кровь и какие льготы положены донорам:
Мужчины могут сдавать цельную кровь до 5 раз в год,
Женщины — до 4 раз,
Между донациями необходимы определённые интервалы.
В день сдачи крови:
Донор освобождается от работы с сохранением зарплаты,
Получает дополнительный выходной в течение года,
И денежную компенсацию на питание.
После 40 донаций крови или 60 плазмодач, а также при смешанном донорстве донору присваивается звание «Почётный донор России». Оно даёт право на:
Ежегодная выплата — 18 207,64 рубля,
Внеочередную медицинскую помощь по ОМС,
Льготные путёвки в санатории,
Отпуск в удобное время года,
А в Татарстане — льготную транспортную карту.
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