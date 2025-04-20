В Татарстане рассказали о правах доноров и правилах сдачи крови

20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови и её компонентов. Праздник учреждён в память о первом успешном переливании крови в России — в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф спас жизнь роженице, перелив ей кровь, пишет 116.ru.

В преддверии этой даты врач-трансфузиолог Екатерина Хафизова из Республиканского центра крови Министерства здравоохранения РТ рассказала, как часто можно сдавать кровь и какие льготы положены донорам:

Мужчины могут сдавать цельную кровь до 5 раз в год,

Женщины — до 4 раз,

Между донациями необходимы определённые интервалы.

В день сдачи крови:

Донор освобождается от работы с сохранением зарплаты,

Получает дополнительный выходной в течение года,

И денежную компенсацию на питание.

После 40 донаций крови или 60 плазмодач, а также при смешанном донорстве донору присваивается звание «Почётный донор России». Оно даёт право на: