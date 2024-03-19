Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане планируют увеличить поддержку многодетных семей

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В Татарстане планируется пересмотр законодательства, касающегося многодетных семей, с целью расширения мер социальной поддержки для этой категории населения. Предложенный проект закона, внесенный в Госсовет республики, предусматривает улучшение статуса многодетных семей.

Согласно поправкам, предложенным в РТ, мера поддержки будет охватывать семьи, в которых дети учатся по очной программе, при этом возрастной порог увеличивается до 23 лет. Статус многодетной семьи станет постоянным и не будет прекращаться после того, как старшие дети достигнут совершеннолетия. Эти изменения были внесены в связи с указом Президента РФ Владимира Путина о введении единого статуса многодетных семей.


В настоящее время в Татарстане семья может лишиться статуса многодетной после того, как их старшие дети достигнут совершеннолетия.

Для внедрения дополнительных мер поддержки этой категории семей потребуется выделить 389,06 миллионов рублей. Предполагается, что эта потребность была согласована с главой Татарстана Рустамом Миннихановым еще месяц назад.

Напомним, Минниханов потребовал бороться с работодателями, платящими зарплату ниже МРОТ

Ранее стало известно, что в Татарстане на капитальный ремонт дорог выделят еще 105 млн рублей.

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