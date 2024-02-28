Минниханов поручил бороться с работодателями, платящими зарплату ниже МРОТ

На итоговой сессии Казгордумы Раис Татарстана, Рустам Минниханов, сообщил о критически низки зарплатах на некоторых преприятиях.

48 тыс. горожан вынуждены обходиться месячным доходом ниже прожиточного минимума. Он также подчеркнул, что 162 предприятия готовы платить сотрудникам даже меньше минимального размера оплаты труда.



Такие цифры вызывают серьезное беспокойство у главы республики, который обратился к мэру города Ильсуру Метшину, призывая не оставаться в стороне и бороться за достойные условия труда и уровень жизни горожан. Рустам Минниханов подчеркнул необходимость разобраться с ситуацией, где тысячи граждан не получают даже минимального достатка для жизни.

Ранее, стало известно, что у казанцев вода окрасится в зеленый цвет.