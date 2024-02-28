Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Минниханов поручил бороться с работодателями, платящими зарплату ниже МРОТ

Подписаться в Telegram

На итоговой сессии Казгордумы Раис Татарстана, Рустам Минниханов, сообщил о критически низки зарплатах на некоторых преприятиях.

48 тыс. горожан вынуждены обходиться месячным доходом ниже прожиточного минимума. Он также подчеркнул, что 162 предприятия готовы платить сотрудникам даже меньше минимального размера оплаты труда.

Такие цифры вызывают серьезное беспокойство у главы республики, который обратился к мэру города Ильсуру Метшину, призывая не оставаться в стороне и бороться за достойные условия труда и уровень жизни горожан. Рустам Минниханов подчеркнул необходимость разобраться с ситуацией, где тысячи граждан не получают даже минимального достатка для жизни.

Ранее, стало известно, что у казанцев вода окрасится в зеленый цвет.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

15 часов назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Интересное в Казани

день назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

кто такие клопы фото

Новости Казани

11 часов назад

Метшин назвал Куюки и Салмачи градостроительными ошибками 90-х

Интересное в Казани

2 дня назад

Мода «на районе». Эксклюзивная дизайнерская одежда для жителей Казани.

логопеды-дефектологи в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Новости Казани

10 часов назад

Стало известно, как будут выглядеть три новые станции казанского метро

Новости Казани

6 часов назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Новости Казани

день назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

5 часов назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»
Лонгриды
15 часов назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Казани

5 часов назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Интересное в Казани

день назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Новости Казани

6 часов назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
5 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

6 часов назад

В Казани после смерти рабочего на стройке метро возбудили уголовное дело

Новости Казани

8 часов назад

Метшин заявил, что ему стыдно перед казанцами за уборку снега

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов провел встречу с игроками и наставниками «Ак Барса»
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще