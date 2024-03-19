В Татарстане выделят 105 млн рублей на капремонт дорог

В Татарстане будет выделено приблизительно 105 миллионов рублей на капитальный ремонт автодорог общего пользования, включая проектно-изыскательские работы. Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.



Основная часть средств, около 92 миллионов рублей, направлена на ремонт участка дороги «Уруссу — Октябрьский» — Абсалямово — Уба в Ютазинском районе республики. Работы должны будут завершиться к 11 ноября. Финансирование пойдет из федерального и республиканского бюджетов.





Дополнительно, на сумму 9,3 миллиона рублей будут проведены проектно-изыскательские работы для ремонта более 31 километра республиканских дорог в Набережных Челнах и Елабужском районе. Эти работы направлены на улучшение подъездных путей к социально важным объектам и обновление дорожной инфраструктуры.Дополнительные средства, почти 2,5 миллиона рублей, выделят на проектные работы по восьми объектам в Лаишевском и Тюлячинском районах, с последующим капитальным ремонтом дорог общего пользования с общей протяженностью 7,1 километра.И последняя закупка затрагивает проспект Яшьлек в Набережных Челнах, где проектно-изыскательские работы будут проведены на участке протяженностью 4 километра и должны завершиться к 15 июля.

Напомним, ранее в Казани на улице Баумана исчезла стрелка у памятника «Нулевой километр».