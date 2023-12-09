В Татарстане планируют построить центр керлинга

На прошлой неделе состоялась встреча между президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, также президентом Федерации кёрлинга РФ Дмитрием Свищевым. Основной темой обсуждения стала главная проблема, с которой сталкивается кёрлинг - отсутствие необходимой инфраструктуры. Традиционные хоккейные коробки не подходят для проведения данного вида спорта: кёрлингу требуется площадка длиной 44-45 м с особым, "мягким" льдом.

Депутат отметил, что кёрлинг в Татарстане достиг определенных успехов, однако они могли бы быть гораздо больше, если бы в республике находился собственный стадион. В настоящее время федерация, тренеры и спортсмены сталкиваются с трудностями из-за ограничения в доступе к льду - им предоставляется всего три часа в неделю. Какими успехами можно гордиться в таких условиях? В свою очередь, депутат предложил решение проблемы.

Минниханов поддержал идею депутата и поручил Министерству спорта Республики Татарстан установить керлинговую дорожку на одном из существующих катков города. Кроме того, возник вариант строительства специализированного центра для этого вида спорта. Согласно словам Свищева, исходя из наличия земельного участка, спортивная федерация готова привлечь спонсоров для поддержки проекта.