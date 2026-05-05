В Татарстане оформили почти 2 тысячи объектов по гаражной амнистии
С января по апрель 2024 года в Татарстане зарегистрировали 1 944 объекта в рамках программы «гаражная амнистия». Из них 773 составили гаражи и 1 171 — земельные участки под ними, сообщила пресс-служба Росреестра РТ.
Программа позволяет собственникам легализовать ранее неоформленное имущество. С момента запуска инициативы в республике зарегистрировано 24 884 объекта общей площадью 418 тысяч квадратных метров.
В числе легализованного имущества — более 9,6 тысячи гаражей и около 15,3 тысячи земельных участков. Амнистия позволяет владельцам получить официальные документы на собственность без штрафных санкций.
