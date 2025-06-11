В Татарстане экс-сотрудник исполкома района признан виновным в мошенничестве
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Бывший начальник одного из отделов Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района был осуждён за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
По информации сотрудников МВД по Республике Татарстан, в 2021 году обвиняемый и его подчиненная, не знавшая о его противоправных действиях, незаконно получили деньги от десяти местных предпринимателей за размещение торговых палаток на празднике в Нурлате.
Преступные действия были раскрыты в ходе тщательно спланированных следственных и оперативных мероприятий.
Суд назначил обвиняемому условное лишение свободы.
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