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В Татарстане экс-сотрудник исполкома района признан виновным в мошенничестве

Суд назначил обвиняемому условное лишение свободы

pixabay

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Бывший начальник одного из отделов Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района был осуждён за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По информации сотрудников МВД по Республике Татарстан, в 2021 году обвиняемый и его подчиненная, не знавшая о его противоправных действиях, незаконно получили деньги от десяти местных предпринимателей за размещение торговых палаток на празднике в Нурлате.

Преступные действия были раскрыты в ходе тщательно спланированных следственных и оперативных мероприятий.

Суд назначил обвиняемому условное лишение свободы.

Ранее мы писали о том, что на Терегулова мужчина с улицы снимал девушку, которая была в квартире.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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