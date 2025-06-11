На Терегулова мужчина с улицы снимал девушку, которая была в квартире
Казань на максималках
На улице Терегулова был замечен мужчина, который скрытно снимал девушку через окно квартиры с помощью своего телефона.
На видео видно, что сначала он просто прогуливался рядом с домом, затем подошел к окну и начал съемку. После этого он ушел, но вскоре вернулся и попытался подняться выше. Поняв, что его заметили, мужчина быстро скрылся. Об этом рассказали в телегам-канале "Казань на максималках".
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