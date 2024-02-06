Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В подземке в центре Казани обрушился потолок

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В районе выхода со станции метро «Площадь Тукая» рухнула часть потолка. Информация об этом появилась в городских телеграм-каналах.

Территория, где обвалился потолок не относится к станции казанского метрополитена, и эта зона принадлежит торговому центру «Республика». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на данные от «Метроэлектротранс».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ТЦ.

Напомним, что из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда.

Ранее, в Казани из-за обвалившейся крыши умер человек.

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