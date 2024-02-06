В Казани обрушилась крыша пункта приема металла

Прокуратура Татарстана приступила к проверке информации об обрушении крыши пункта приема металла на улице Тэцевской в Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.





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По предварительным данным ведомства, крыша здания фирмыВторметобрушилась из-за значительного скопления снега.В прокуратуре заявили, что прокурор Московского района столицы РТ Ольга Малых приехала на место. И на данный момент проводится проверка, в результате который, будут выяснены все подробности случившегося.

Напомним, что с начала февраля на Казань обрушилась треть месячной нормы осадков.