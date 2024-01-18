В КФУ назначили нового проректора по правовым и имущественным вопросам

В Казанском федеральном университете был назначен проректор по правовой работе и имущественным отношениям. На новую должность была назначена Фарида Хамидуллина.

С 2020 года она занимала должность советника при ректорате КФУ. Стоит отметить, что параллельно с новой должностью она будет продолжать преподавать на кафедре гражданского права, юрфака.

В 2023 году Хамидуллина удостоилась звания профессора.

Ранее, КФУ попал в пятерку вузов России по количеству мест, финансируемых государством. Всего по стране будет доступно более 600 тысяч бюджетных мест.

Напомним, что в 2023 году казанское метро приняло более 35,5 млн пассажиров.