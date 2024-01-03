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· Алина Алмакаева

КФУ вошел в пятерку вузов России по количеству бюджетным местам

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Казанский федеральный университет вошел в топ-5 университетов России по количеству бюджетных мест, подтверждает информация, предоставленная министерством образования и науки.

Согласно данным министерства, в следующем учебном году в стране будет доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест, из которых 28,5 тысячи будут предложены в вузах новых регионов. Всего на региональные университеты приходится 70% всех бюджетных мест.

Интересно отметить, что значительный рост в бюджетных местах был замечен в следующих областях: здравоохранение и медицинские науки, машиностроение, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, биологические науки, электроника, радиоэлектроника и системы связи, информационная безопасность, математические и естественные науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.

Помимо Казанского университета, в пятерку лидеров по количеству бюджетных мест на учебный год 2024/2025 также входят Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

В сообщении отмечается, что в 2023 году конкурс распределения бюджетных мест в вузы впервые проводился в конце года, предшествующего приемной кампании, чтобы учесть более актуальные данные о кадровых потребностях экономики.

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