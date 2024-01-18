Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани построят самую крупную поликлинику в Татарстане

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В Казани построят самую большую поликлинику в Татарстане. Это реализуют в рамках нацпроекта «Здравоохранения».

Площадь объекта составит 10,6 тысяч кв. м. Клиника будет способна принят до 65 тысяч человек. Там будет располагаться взрослая, детская поликлиника, женская консультация, травмпункт и филиал станции скорой помощи, где будет пять бригад.

По планам проведение работ завершиться к концу года.

Ранее, стало известно, сколько в РТ потратят на ремонт больниц.

Ранее, в Татарстане медики спасли мужчину, на которого рухнули металлические ворота.

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