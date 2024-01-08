Стало известно, сколько в Татарстане потратят на ремонт больниц

Стало известно, сколько Татарстан планирует потратить на ремонт 5 больниц по всему региону, сообщает rbk.ru.

Для ремонта больниц в Казани, Елабужском, Азнакаевском и Зеленодольском районах предполагается выделить 335,4 миллиона рублей.

Наибольшую сумму, 289,2 миллиона рублей, для ремонта выделят зданию терапевтического корпуса Елабужской центральной районной больницы. На капитальный ремонт помещений в Азнакаевской центральной больнице потратят 5,5 миллиона рублей. В Казани будет отремонтировано сразу два медицинских учреждения: поликлиническое отделение номер 1 и поликлиническое отделение номер 4 клинической больницы номер 2, на которые выделяется 3 миллиона и 2,6 миллиона рублей соответственно.

На ремонт Зеленодольской центральной районной больницы выделят 35 миллионов рублей, которые будут потрачены на строительство подъездных путей и коммунальные удобства.

Все работы, согласно предоставленной информации, планируется завершить до начала декабря текущего года.

Вместе с тем в 2024 году в столице Татарстана Казани планируется провести ремонт 163 домов с выделением бюджета в размере 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Искандер Гиниятуллин в ходе делового понедельника в мэрии.