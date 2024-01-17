Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане медики спасли мужчину, на которого рухнули металлические ворота

В Татарстане медики спасли мужчину, на которого рухнули металлические ворота

t.me/rkb_tatarstan

Подписаться в Telegram

В больнице Татарстана врачам удалось спасти мужчину, которого придавило, рухнувшими из-за порыва ветра металлическими воротами.

Это произошло 15 января, когда мужчина со своим товарищем устанавливали конструкцию. В результате чего, из-за сильных порывов ветра она упала мужчине на голову.

Пострадавший был доставлен своим другом в больницу с переломом височной кости черепа и открытой черепно-мозговой травмой.
Благодаря оперативному вмешательству хирургов, жизнь татарстанца была спасена.

Напомним, что в Татарстане за 2023 год уволилось 168 врачей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бывший группировщик поделился впечатлениями о «Слове пацана»

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

поможет ли мелкая сетка на вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

5 часов назад

Сериал «Слово пацана» не решились показывать по телевидению

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

наращивание ресниц качественно в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП

Лонгриды

день назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

день назад

Хадиуллин: школьники не получат аттестат без регистрации в системе ГИА
Лонгриды
15 минут назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

15 минут назад

Минниханов отметил высокую готовность Татарстана к выборам президента

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане медики спасли мужчину, на которого рухнули металлические ворота

Новости Татарстана

50 минут назад

В Татарстане сотрудники Росгвардии за год задержали 147 человек

Новости Татарстана

4 часа назад

Лесам Татарстана за год был нанесен ущерб на сумму свыше 47 миллионов рублей
Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
день назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Выбрать книгу

Новости Татарстана

4 часа назад

В аэропорту Казани из-за метели задержали и отменили 44 рейса

Новости Татарстана

5 часов назад

Сериал «Слово пацана» не решились показывать по телевидению
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
5 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.