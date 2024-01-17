В Татарстане медики спасли мужчину, на которого рухнули металлические ворота

В больнице Татарстана врачам удалось спасти мужчину, которого придавило, рухнувшими из-за порыва ветра металлическими воротами.

Это произошло 15 января, когда мужчина со своим товарищем устанавливали конструкцию. В результате чего, из-за сильных порывов ветра она упала мужчине на голову.

Пострадавший был доставлен своим другом в больницу с переломом височной кости черепа и открытой черепно-мозговой травмой.

Благодаря оперативному вмешательству хирургов, жизнь татарстанца была спасена.

Напомним, что в Татарстане за 2023 год уволилось 168 врачей.