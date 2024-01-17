В Казани 11 стран и 16 команд примут участие в суперфинале «Битвы роботов»

В суперфинале «Битвы роботов» в Казани будут участвовать 11 стран. Сообщается, что эти соревнования входят в программу международного турнира «Игры Будущего».

Мероприятие запланировано на период с 24 по 26 февраля. В суперфинале примут участие 16 команд, включая профессиональных инженеров, студентов ведущих технологических университетов России и любителей робототехники.

Помимо участников из России, в мероприятии примут участие команды из Белоруссии, Бразилии, Чили, Ирана, Казахстана, Турции, ОАЭ, Китая, Индии и Эквадора. При отборе учитывались опыт киберспортсменов, конструкция роботов и оригинальность концепции их создания.

Напомним, в период проведения «Игр будущего» будет ограничено движение на некоторых дорожных участках Казани.

Ранее, Дмитрий Чернышенко заявил, что «Игры Будущего» покажу всему миру прогресс технологического и спортивного суверенитета России.