Во время проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам
В период проведения международного турнира «Игры Будущего» в Казани будет ограничено движение автомобилей на нескольких улицах.
Речь идет об улице Абдулы Бичурина от здания №46 по улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима. Ограничения продляться с 17 по 23 февраля.
Также проезжая часть будет ограничена у территории Казанского цирка.
С 21 февраля по 1 марта дорога по улице Хади Такташа от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова, тоже будет недоступна для автомобилистов.
Ранее, стало известно, что более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани.