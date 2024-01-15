Во время проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам

В период проведения международного турнира «Игры Будущего» в Казани будет ограничено движение автомобилей на нескольких улицах.

Речь идет об улице Абдулы Бичурина от здания №46 по улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима. Ограничения продляться с 17 по 23 февраля.

Также проезжая часть будет ограничена у территории Казанского цирка.

С 21 февраля по 1 марта дорога по улице Хади Такташа от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова, тоже будет недоступна для автомобилистов.

Ранее, стало известно, что более 70 млн рублей уйдёт на содержание дорог в Авиастроительном районе Казани.