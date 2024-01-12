Чернышенко: «Игры Будущего» покажут миру технологический суверенитет России

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что «Игры Будущего» представят всему миру уровень технологического и спортивного суверенитета России.

Политик рассказал, что к приближающемуся турниру, завершается отбор участников и продолжается приглашение почетных гостей. Также идет подготовка зрелищной церемонии открытия мероприятия.

Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в столице РТ с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из десятков разных стран мира, которые будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине.

Ранее, Минниханов обсудил с Матыциным проведение «Игр будущего» и развитие спорта в целом.