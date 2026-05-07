В Челнах задержали женщину за угон автомобиля

В Набережных Челнах полиция задержала 47-летнюю женщину, подозреваемую в угоне автомобиля «Фольксваген» 2000 года выпуска. Машина была припаркована у дома в центре города.

По данным следствия, женщина проникла в квартиру потерпевшего и похитила ключи от автомобиля из прихожей. Затем она угнала машину. Ущерб оценен в 200 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции «Автозаводский» оперативно задержали подозреваемую. Автомобиль был найден в технически исправном состоянии и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Подозреваемая ранее была судима и официально не работает. До вынесения приговора она находится под подпиской о невыезде. Следствие выясняет мотивы совершения преступления.