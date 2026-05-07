В Челнах начали дезинсекцию парков от клещей

Муниципальные власти Набережных Челнов запустили программу обработки городских парков и скверов от клещей. Дезинсекция уже проведена в парке Гренада и Парке культуры и отдыха поселка ГЭС. Администрация рекомендует избегать посещения обработанных территорий в течение трех дней.

По плану Дирекции городского хозяйства работы завершат во всех парках города к концу текущей недели. Мероприятие проводится в связи с активизацией клещей в весенний период.

На текущую дату в медицинские учреждения Челнов обратились более 50 человек с укусами клещей. В целом по Татарстану зафиксировано свыше 400 обращений. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года в городе было 406 укусов, в республике — более 3 тысяч.

Лабораторные исследования 166 клещей, удаленных с пациентов, показали, что 24 особи являются переносчиками боррелиоза. Это составляет примерно 14 процентов от исследованных образцов. Подтвержденных случаев заражения людей клещевыми инфекциями в регионе пока не выявлено.

Специалисты рекомендуют при посещении парков и лесных зон использовать защитную одежду и репелленты, а также проводить осмотр тела после прогулок.