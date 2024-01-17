В аэропорту Казани из-за метели задержали и отменили 44 рейса

В аэропорту Казани в результате сильной метели было задержано 44 рейса. Из 21 на прилет и 23 на вылет. Также 8 самолетов были направлены на запасные аэродромы. Сообщил об этом представитель Росавиации.

Он отметил, что пассажирам были предоставлены напитки, питание и временное проживание в гостинице.

Сотрудники аэропорта активно проводят работы по расчистке взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань возобновит свою работу после улучшения погодных условий, заключил Кореняко.

Отметим, что МЧС по РТ прогнозировал усиление ветра до 27 м/с, снежные заносы, метель и сильный снег.

Ранее, из-за непогоды на автотрассе М-7 было зафиксировано массовое ДТП, в котором столкнули более 10 грузовиков.

Напомним, что 15 января в столицу РТ прилетел ИЛ-62М, который в 90-х сделал «разворот над Атлантикой».