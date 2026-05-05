Три аэропорта Поволжья ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Пензы. Решение принято 5 мая для обеспечения безопасности авиационных операций.

Ограничения коснулись всех трех аэропортов региона одновременно. Ведомство не уточнило конкретные причины введения мер и их продолжительность.

Темпоральные ограничения на взлет и посадку воздушных судов являются стандартной процедурой при необходимости обеспечить безопасность полетов. Такие меры могут быть связаны с техническими работами, метеорологическими условиями или другими факторами.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.