Татарстанских предпринимателей приглашают на конкурс брендов

Открыт прием заявок на четвертый сезон федерального конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Подать заявку можно до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф. В прошлом году Татарстан лидировал по количеству участников — 1,6 тысячи проектов прошли отборочный этап.

К участию приглашаются малые и средние предприятия, производящие продукты питания, одежду, косметику, товары для дома, а также технологические компании. Конкурс организуют Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ.

В этом году особый акцент сделан на технологические бренды. Для них введены специализированные номинации: кибербезопасность, искусственный интеллект, инновации в сельском хозяйстве и энергетике, развитие транспортной инфраструктуры.

Отбор участников проводится по критериям выручки, темпов роста, локализации бизнеса (минимум 30%), уникальности бренда и его репутации. Для технологических проектов оценивают новизну решения и уровень его проработки.

Победители получат консультации бизнес-экспертов, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах и содействие в привлечении инвестиций.