Татарстанских чиновников снова атакуют мошенники

Чиновники из Татарстана снова подверглись атакам мошенников. На этот раз была создана фейковая страница министра экологии РТ Александра Шадрикова. Об этом он сообщил на своей страничке во «ВКонтакте».

По его словам, мошенники от его имени отправляют сообщения. Он попросил быть внимательнее и не вступать с ними в диалог. Министр добавил, что фейк легко выявить, так как фамилия и имя чиновника указаны на английском языке.

В январе мошенниками был взломан телефон министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.

Ранее, злоумышленники стали активно продавать билеты на мультиспортивный турнир, обходя официальные кассы.