Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани

В оргкомитете Игр Будущего обнародовали информацию о том, что злоумышленники стали активно продавать билеты на мультиспортивный турнир, обходя официальные кассы. Практически, один и тот же билет перепродаётся нескольким людям.





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Предстоящий турнир стал объектом спекуляций перекупщиков, которые начали активно предлагать билеты в сети. Оргкомитет мероприятия предупредил о том, что мошенники приобретают оригинальные билеты, создают копии штрих-кодов и продают их многократно. Посещением турнира сможет насладиться лишь первый человек, предъявивший данный поддельный билет.Билеты на Игры Будущего можно безопасно приобрести на официальных интернет-ресурсах мероприятия и национального билетного оператора. Организаторы турнира призвали гражданне поддерживать незаконные действия перекупщикови призвали следовать только официальным каналам приобретения билетов.