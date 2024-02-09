Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани
объясняем.рф
В оргкомитете Игр Будущего обнародовали информацию о том, что злоумышленники стали активно продавать билеты на мультиспортивный турнир, обходя официальные кассы. Практически, один и тот же билет перепродаётся нескольким людям.
Билеты на Игры Будущего можно безопасно приобрести на официальных интернет-ресурсах мероприятия и национального билетного оператора. Организаторы турнира призвали граждан «не поддерживать незаконные действия перекупщиков» и призвали следовать только официальным каналам приобретения билетов.