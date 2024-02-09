Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани

Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани

объясняем.рф

Подписаться в Telegram

В оргкомитете Игр Будущего обнародовали информацию о том, что злоумышленники стали активно продавать билеты на мультиспортивный турнир, обходя официальные кассы. Практически, один и тот же билет перепродаётся нескольким людям.

Предстоящий турнир стал объектом спекуляций перекупщиков, которые начали активно предлагать билеты в сети. Оргкомитет мероприятия предупредил о том, что мошенники приобретают оригинальные билеты, создают копии штрих-кодов и продают их многократно. Посещением турнира сможет насладиться лишь первый человек, предъявивший данный поддельный билет.

Билеты на Игры Будущего можно безопасно приобрести на официальных интернет-ресурсах мероприятия и национального билетного оператора. Организаторы турнира призвали граждан «не поддерживать незаконные действия перекупщиков» и призвали следовать только официальным каналам приобретения билетов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

Интересное в Казани

день назад

Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?

обработка от тараканов в квартире московская область

Новости Татарстана

5 часов назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

синтезатор уроки для начинающих в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, останутся на свободе

Новости Татарстана

день назад

В Казани возбудили уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Новости Татарстана

3 часа назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Новости Татарстана

день назад

В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд
Лонгриды
4 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

9 минут назад

Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани

Интересное в Казани

день назад

Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?

Новости Татарстана

2 часа назад

Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
10 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани снова заработал испанский визовый центр

Новости Татарстана

3 часа назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Новости Татарстана

3 часа назад

На КАМАЗе назначили нового директора завода двигателей
Лонгриды
16 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать