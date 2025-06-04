В Казани задержали мужчину за кражу товара из магазина

В Казани сотрудники Росгвардии задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в краже товаров из гипермаркета.

Оперативники прибыли на место происшествия после срабатывания тревожной сигнализации в магазине на улице Павлюхина. Администратор сообщила, что неизвестный похитил товар на сумму более 21 тысячи рублей. Подозреваемый заполнил тележку и, не расплатившись, попытался покинуть магазин. Однако охранник заметил его действия через видеонаблюдение и оперативно вызвал правоохранителей.

Злоумышленник был задержан прямо в здании и передан полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 24-летний житель Набережных Челнов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.