Татарстанцы активно участвуют в конкурсе «Всей семьёй на выборы»

Жители республики Татарстан принимают активное участие в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы». Семейные пары с удовольствием делятся фотографиями, на которых они посещают избирательные участки.



Под хештегом #ТатарстанАлга в социальной сети VK уже набралось около четырех тысяч публикаций, где семьи фотографируются с символичными браслетами на фоне мест голосования. Фотографии семей, принимающих участие в выборах, поступают из всех уголков региона.



Напомним, что выборы Президента России пройдут в течение трех дней, с 15 по 17 марта. Фотоконкурс был представлен Вице-премьером РТДля участия в конкурсе необходимо опубликовать фотографию семьи на фоне избирательного участка, где один из членов семьи имеет браслет, полученный при голосовании. Фото следует разместить в социальных сетях с хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Три победителя получат в качестве приза новые автомобили «Лада».

Глава РТ Минниханов отметил, что россия будут выбирать не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.

Ранее, стало известно, что «Автодор» не будет снижать цены на М-12 после приказа Владимира Путина.