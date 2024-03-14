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Рустам Минниханов призвал татарстанцев прийти на выборы президента РФ

Рустам Минниханов призвал татарстанцев прийти на выборы президента РФ

РИА Новости

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Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики активно участвовать в выборах президента России.

«Мы уже совершили значительные достижения, но еще многое нужно сделать. Поэтому продолжение курса на укрепление нашей Родины и процветание республики является крайне важным», — подчеркнул Минниханов.

Глава республики отметил, что граждане изберут не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России.

Выборы пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта, при этом все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Напомним, ранее компания-банкрот экс-депутата из РТ отсудила у работника 692 тысячи рублей.

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